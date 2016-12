KORSØR: Politiets efterforskning af drabet på den 17-årige Emilie Meng er så omfattende og går i så mange retninger, at det vil tage noget tid, før der kommer et gennembrud i sagen.

Sådan lyder det fra vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag.

- Jeg tror, man skal have noget tålmodighed. For det vil tage noget tid, før vi forventer at kunne få et gennembrud. Der er rigtig mange ting, der skal håndteres de kommende dage, lyder det fra Søren Ravn-Nielsen.

Han fortæller, at politiet har en "bred palette" af efterforskningsmuligheder, som han dog ikke kan gå i detaljer med på nuværende tidspunkt. Men noget af arbejdet går ud på at se nærmere på mulige spor.

I den sø ved Borup på Sjælland, hvor liget af Emilie Meng blev fundet juleaftensdag, blev der også fundet flere genstande, herunder en kniv, som kriminalteknikere undersøger for spor.

- Vi ved ikke, om kniven har noget med sagen at gøre. Det er vi ved at undersøge, siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen.

Derudover arbejder politiet blandt andet med over 100 henvendelser fra borgere, som har set eller hørt noget mistænkeligt, der kan føre politiet på sporet af gerningsmanden.

I jagten på gerningsmanden har politiet også fået teleselskabernes oplysninger om, hvilke mobiltelefoner der var tændt i Korsør-området, hvor Emilie Meng forsvandt 10. juli i år.

Nu skal politiet arbejde med de samme oplysninger i forhold til området omkring Borup, hvor liget blevet fundet.

- Nu skal man finde personerne bag numrene og finde ud af, om der er nogen, der i den sammenhæng er særligt interessante at kigge nærmere på. Det arbejde vil tage noget tid, lyder det fra drabsefterforskeren.

/ritzau/