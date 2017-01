Tyv ville have arbejdsro

Morten Sjælland ønsker ikke at kommentere situationen, før "sagen er afsluttet".

Bruddet skete umiddelbart efter at det første spadestik til en ny Spar-butik i Snedsted blev taget onsdag 11. januar.

I sommeren 2014 fik Jens Andersen (t.v.) Anders Nyby, Morten Sjælland og Kristian Andersen med ind i sit firma, der dengang drev købmandsforretning i Snedsted og Koldby. Siden har ejerkredsen overtaget en butik på Iversensvej i Thisted. Men nu er Morten Sjælland (nr. to fra højre) ikke længere med i foretagendet. Arkivfoto

