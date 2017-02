FREDERIKSHAVN: Kurt Zon, der er pensioneret kørelærer, erkender, at han kørte alt for hurtigt, da han søndag aften 8. januar blev blitzet af en fotovogn lige syd for Frederikshavn. Men han vil alligevel ikke betale bøden. Han mener nemlig, at fotovognen holdt ulovligt parkeret.

- Jeg lader være med at betale bøden, og så håber jeg, at sagen kommer for retten. Jeg vil nemlig gerne have en dommer til at afgøre, om det er i orden at holde ulovligt parkeret, når man tager os andre for at køre for stærkt, siger Kurt Zon.

Han forklarer, at han den pågældende aften lige havde sagt farvel til sin veninde, da han opdagede, at hun havde glemt nogle vigtige effekter i hans bil. Så han satte efter hende i ret høj fart, da han på vej i nordgående retning lige syd for Frederikshavn blev blitzet af en fotovogn,

Klip i kørekortet

En uges tid senere fik han brev fra politiet og blev afkrævet 3500 kroner i bøde, fordi han havde kørt 122 kilometer i timen, hvor man må køre 80. Det kostede også et klip i kørekortet.

- Jeg fik dog indhentet min veninde og fik afleveret tingene, og da jeg kørte tilbage, holdt fotovognen stadig på samme sted, og så var det, at jeg opdagede, at den holdt ved et busstoppested. Det ved jeg fra min tid som kørelærer, at man ikke må.

- Politiet må selvfølgelig godt, men sagen er jo, at der nu om dage ikke sidder politifolk i fotovognene. Det kan lige så godt være en studerende eller en pensionist, for alle og enhver kan finde ud af at betjene måleudstyret. Dermed er der ikke tale om et udrykningskøretøj, og så mener jeg, at en fotovogn ikke må parkere på en busholdeplads, siger Kurt Zon.

Han påpeger, at det faktisk ikke var nødvendigt for fotovognen at holde lige der. Man kunne blot have holdt ude i rabatten et par hundrede meter længere fremme.

Han har efterhånden skrevet tre breve til ordensmagten om sagen uden at have fået svar, så nu lader han simpelthen være med at betale bøden:

- Jeg håber selvfølgelig, at de vil rive den i stykker, men det gør de jo nok ikke, så nu vil jeg have en dommers ord for, at det er i orden at parkere en fotovogn ved et busstoppested, siger Kurt Zon.

Nordjyllands Politi ønsker ikke at kommentere sagen, før man har undersøgt hændelsen nærmere.