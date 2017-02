THY-HANNÆS: En landmand på en landejendom nord for Thisted overså under udmugning af sin stald sin hustru, om kom derved til at køre hende over med en traktor.

Vagtchef Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi ønsker ikke at sige meget mere om ulykken, da familien ikke er underrettet endnu.

Manden ringede 112 klokken 13.11 og kvinden, der var ved bevidsthed, blev fløjet med lægehelikopter til behandling på universitetshospitalet i Aalborg.

Politiet kender ikke til hendes tilstand på nuværende tidspunkt og arbejdstilsynet er tilkaldt.