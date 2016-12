Stormvarsel får færgeselskaber til at aflyse

20-årig fængslet for at smide grene på motorvej

20-årig fængslet for at smide grene på motorvej

Det er sagt om Ivo Caprinos dukkefilm, at den er længe om at komme op i gear - men når det å sker, så skal publikum holde på hat, briller og eventuelle popcorn.tn

En dag erfarer trioen, at en af Theodors tidligere assistenter, Rudolf Blodstrupmose, har tyvstjålet sin læremesters motordesigns og nu er en af verdens førende racerkørere. Med hjælp fra en godmodig oliesheik, der tilfældigvis er på ferie i området, får trekløveret konstrueret en helt særlig racerbil, Il Tempo Gigante, som - måske - kan sikre Theodor førstepladsen i væddeløbet mod sin tidligere, lærling.

I år er ingen undtagelse, og der fyres op under El Tempo Gigante 17., 18., 28. og 29. december - alle dage klokken 15.

LØNSTRUP: Det er efterhånden blevet lidt af en juletradition, at Lønstrup Café Bio viser den norske animationsfilm Bjergkøbing Grand Prix.

Der fyres op under El Tempo Gigante 17., 18., 28. og 29. december i Lønstrup Café Bio.Foto fra filmen

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies