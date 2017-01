MARIAGERFJORD: Familiechef i Mariagerfjord Kommune Kit Borup er klar til at give kvajekage til Landsforeningen Autisme i Danmark, efter at et jobopslag fra Mariagerfjord Kommune om en studentermedhjælp til børn- og familiesekretariatet i kommunen har skabt furore på autismeforeningens Facebookside.

I jobopslaget søger Mariagerfjord Kommune en studentermedhjælp med en arbejdstid på syv timer om ugen. En person under uddannelse til socialrådgiver eller jurist, som bl.a. skal træffe principafgørelser i sager om tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der har børn med særlige behov.

På Autismeforeningens Facebookside er der flere indlæg fra forargede forældre. De bruger ord som "piv ringe", "skræmmende" og "vanvittigt". Familiechef Kit Borup er faktisk på samme linje:

- Jeg er fuldstændig enig i kritikken. Det er helt tosset, hvad der er kommet til at stå i det jobopslag. Jeg er glad for, at Autismeforeningen reagerer, og ked af, at vi har skabt utryghed blandt forældrene. Det vil nok koste flødeboller her i forvaltningen, og jeg er klar til at sende kage til det næste møde i Autismeforeningen, lover Kit Borup.

Misforståelse

Hun tager fejlen på sin kappe.

- Der er sket en misforståelse mellem mig og den medarbejder, der skulle slå stillingen op. Jeg har ikke udtrykt mig tydeligt nok. Det, der er kommet til at stå i jobopslaget, er jo en uddannet socialrådgivers opgaver. Det er rigtig uheldigt, og vi har skyndt os at tage jobopslaget af vores hjemmeside, fortæller Kit Borup.

- En studentermedhjælper ville ALDRIG kunne løse den slags opgaver i vores kommune. Det ville svare til, at en elev i 9. klasse skulle undervise på gymnasiet. Hvad en studentermedhjælper rent faktisk kan lave, er forskellige beregninger. For eksempel af de udgifter, som forældre har i forbindelse med et barns handicap - det kan være særlig beklædning eller bleer.

På den måde frigøres socialrådgiverne til at træffe gode beslutninger, siger Kit Borup.

Lettelse i foreningen

Formand for Landsforeningen Autisme i Danmark, Heidi Pernille Thamestrup, er lettet over at høre, at jobopslaget fra Mariagerfjord Kommune var en fejl.

- Det er rart, at hun (Kit Borup) siger det, for jobopslaget har skabt stor utryghed blandt forældrene. Vi frygtede, at det ville blive en studentermedhjælpers opgave at sidde og grovsortere, hvem der kunne få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

- Det er beslutninger, som griber meget alvorligt ind i familiernes liv, og som kan være afgørende for, om de for eksempel skal sælge huset eller ej. Vi var meget bekymret for det signal, det sendte om retssikkerheden for familierne, som jo er meget udsatte, siger Heidi Pernille Thamestrup.