REBILD: Et enigt økonomiudvalg i Rebild Kommune har besluttet at forlænge kommunaldirektør Jes Lundes ansættelse, så den nu løber frem til udgangen af juni måned 2021.

Borgmester Leon Sebbelin glæder sig over forlængelsen:

- Vi har været rigtig godt tilfredse, og jeg er virkelig glad for, at Jes har valgt at blive hos os. Det giver kontinuitet og ro i den øverste ledelse og det er godt for Rebild Kommune, lyder kommentaren fra kommunens politiske førstemand.