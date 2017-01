RAVNKILDE: Overvejer Rebild Kommune nu ligefrem at sælge kirkegården i Ravnkilde for at styrke den kommunale kassebeholdning her i 2017?

Det spørgsmål kunne godt være opstået hos adskillige borgere i Ravnkilde første nytårsdag.

For her kunne de opleve et kommunalt til salg skilt langs Bygaden 2 placeret lige ved indgangen til kirkegården.

Skiltet var dog af ukendte personer i løbet af nytårsaften flyttet fra den modsatte side af vejen. hvor Rebild Kommune i flere år har forsøgt at sælge en lille byggegrund på blot 452 kvm. på adressen Bygaden 5 efter i 2009 at have revet en faldefærdig bygning på grunden ned.

Nytårsdag kunne købmand Hanne Degn i Ravnkilde ikke modstå fristelsen til at tage et foto af det usædvanlige til salg skilt og lægge det ud som opslag på Facebook for en lukket gruppe i Ravnkilde.

Her har blandt andet provst Holger Lyngberg allerede kommenteret opslaget med følgende ordlyd:

"Den var også til salg for nogle år siden, men der kom ikke et eneste seriøst bud .... så vi må jo nok drive firmaet videre selv!"