BRØNDERSLEV: - Samspil med borgerne. Det bliver noget af det, der i 2017 skal satses mere på. Det oplyste borgmester Mikael Klitgaard i sin nytårstale til medarbejderne på rådhuset i Brønderslev.

- Projekt samspil med borgere og andre ansatte er vigtigt for mig. Vi skal samarbejde, svare hurtigt, være nysgerrige, modige, turde stille krav, således at vi kan hjælpe hinanden med at have et godt sted at bo og drive erhverv.

Mikael Klitgaard opfordrede alle til at være menneskelige.

- Vi skal have alle med på toget - både tage og give. Men der skal være plads til alle, sagde Mikael Klitgaard.

- Ånden til at hjælpe andre er vigtig. Vilje gør, at bjerge kan bestiges. Succes avler succes, og inde i en god spiral kan det give øget succes. Det er det, vi kan i Brønderslev Kommune.

Han havde masser af ros til personalet.

- Jeg oplever altid et godt humør. Det glædes jeg over hver dag. Selv om alle har travlt, skal det gerne være en glæde at være på arbejde, ligesom det er en glæde at være hjemme.

- Vi skal have humør og huske, at hverdagen ikke skal føles som stress og jag trods travlhed.

Mikael Klitgaard indrømmede, at der er få ressourcer alle steder.

- Det gælder på rådhuset, i ældreplejen, i skoler, i børnehaver, i sundhedsområdet, ja alle steder. Vi må få det bedste ud af det og inden for den ramme, byrådet har sat, i parentes bemærket, ligesom vi jo derhjemme har nogle rammer, vi klarer i fin stil. Gør vi det, skal vi nok få resultater.

Mikael Klitgaard sagde, at han er en meget glad borgmester.

- Tingene lykkes, fremtiden tegner godt. Med rettidig omhu er der nu driftsbalance. Der er vækst i indbyggertallet, virksomheder ansætter, og derfor er færre ledige, hvilket betyder god kommunal økonomi.

Mikael Klitgaard konstaterede, at der er plads til investeringer, og det er først og fremmest i nye udstykninger, for at sikre fortsat vækst i gode skatteborgere, men også i en drift med gode resultater. Dansk Industri og Dansk Byggeri laver undersøgelser, der viser, at vi gør det godt.

Mikael Klitgaard venter sig meget af de investeringer, der sker i 2017, hvor der er afsat penge til forebyggelse på udsatte børn.

- Det sker med varige spor, som jeg mener, er en indsats, der vil give pote specielt med bedre forhold for børn og familier, der har det svært. Men også så flere på sigt vil være med inde i varmen i vores samfund. Det skulle også give flere tilfredse borgere, der har behov for hjælp - i øvrigt i samarbejde med lokale borgere. Det er super, tilføjede borgmesteren.

Han kunne også konstatere, at det går godt med at få flere unge i uddannelse. Der er sket et fald fra 380 unge på kontanthjælp til 250.

- Det er et flot arbejde, der er udført. Det er dejligt at få de unge med ind. Det er sket med gulerod, krav og med mentorers hjælp i skøn forening. Flygtninge er også kommet hurtigere i job. Der er netop kommet seks i EGU-forløb, og der er en ånd med private arbejdsgivere og i kommunal regi.

Mikael Klitgaard glædede sig over, at der i 2016 er fød 60 flere børn end i året før. I budgettet fastholdes 1,5 mio. kr. i tillæg til børnehaverne.

Han kunne også konstatere, at handicap- og psykiatri-området er på rette vej. Om ældreområdet sagde han, at det har været mere turbulent end ønsket i 2016. - Det er vigtigt, at vi her i 2017 får ro på det område. Der vil dog ske noget i forbindelse med etablering af friplejehjemspladser i Asaa. Vi er lykkelige for, at vi fra starten af 2017 har fået en ny ældre- og sundhedschef i Lone Iversen.

Mikael Klitgaard blæste til kamp mod bureaukratiet.

- Vi skal i 2017 hjælpe hinanden med at at foretage en afbureaukratisering og optimering af den måde, opgaverne løses på. Sammen må vi se på, hvor skoene trykker og lette hverdagen. Det ser jeg meget frem til, sagde Mikael Klitgaard. Vi skulle gerne spare på noget unyttigt, og bruge tiden på de vigtige kerneopgaver.

Kommunaldirektør Søren Steensen bemærkede også, at "samspilsvinden" i 2017 vil feje hen over organisationen.

- I år vil spørgsmålet om "I samspil med borgerne" komme på dagsordenen på personalemøde for alle områder.

Søren Steensen tror på, at der opnås en bedre løsning, når opgaverne løses sammen med borgerne.

Søren Steensen konstaterede, at der er indført en forvaltningsstruktur med tre fagforvaltninger samt en stabsforvaltning.

- Der er flyttet noget rundt både fysisk og organisatorisk. Det giver altid uro, men når den har lagt sig er der stor opbakning til, at skinnerne er lagt godt ud til den fremtidige indsats.

- Der sker løbende tilpasninger i en organisation som vores, men det viser sig, at vi er parate til at tilpasse os de krav og ønsker, som det omkringliggende samfund stiller, og som i sidste ende konkret besluttes og udmøntes af byrådet.

Søren Steensen glædede sig over, at sygefraværet blandt de kommunale medarbejdere er faldet inden for det seneste år.

- Vores succes med satsning på et godt arbejdsmiljø viser sig også i alle de grønne smileys, vi har fået fra Arbejdstilsynet, konstaterede Søren Steensen.

Søren Steensen roste også de medarbejdere, der har haft en finger med i spillet omkring borgertilvæksten i Brønderslev Kommune.

- Der er udført et stort arbejde for at etablere tiltrækkende nye udstykninger og grunde i kommunens byer.

Søren Steensen kunne også fortælle, at det er lykkedes godt at tage imod nye borgere fra andre lande.

- Mød og Match på integrationsområdet har demonstreret, at vi ved en meget aktiv indsats kan få den enkelte flygtning i kontakt med den enkelte virksomhed, og at de sammen kan aftale et forløb, der sikrer en god integration på arbejdsmarkedet og dermed samfundet.

Et af fokusområderne i 2017 vil være det specialiserede voksenområde. Flerårsaftalen er lukket ned af byrådet i 2016, og afløst af en mere nuanceret indsats på mange felter. Men målet er stadig at kurven skal knækkes, så vi når landsgennemsnittet.