Derved markeres det i Mariager Kirke, at det netop i 2017 er 200 år siden, Niels W. Gade blev født.

På programmet for nytårskoncerten står også tre tonestykker af Niels W. Gade, som regnes for noget af det ypperste danske romantiske orgelmusik.

Koncerten indledes med gammel musik af Prætorius og slutter med musik af Otto Nicolai, bearbejdet for orgel af Franz Liszt.

Her spiller organist Mikael Ulstrup ikke færre end fem - meget forskellige - stykker orgelmusik. Alle sammen inspireret af Martin Luthers salme "Vor Gud han er så fast en borg" - eller "Ein fest Burg", som salmen hedder på tysk.

500 års-jubilæet for begyndelsen på reformationen i Tyskland kommer bl. a. til at sætte sit præg på nytårskoncerten i Mariager Kirke søndag 8. januar.

MARIAGER: Det nye år, 2017, kommer i høj grad til at stå i reformationens - og Martin Luthers - tegn.

