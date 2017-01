BRØNDERSLEV: Det planlagte konfirmandshow i Brønderslev er aflyst. Der er simpelthen ikke hænder til at gennemføre arrangementer, fortæller formand for Brønderslev Handel, Jan Kjølby. Der er efterlyst personer til at bistå med arrangementet, men det er ikke lykkedes at få det nødvendige antal hjælpere. Konfirmandshowet er gennemført gennem en årrække.