BRØNDERSLEV: Var der noget syv politikere kunne blive enige om, så er det, at eleverne skal have kortere skoledage.

Syv ungdomspolitikere stillede op til debat på Søndergades Skole i Brønderslev, i forbindelse med skolevalget. Det var Jamie Voldby, Dansk Folkeparti, Alexander Bertelsen, Socialdemokraterne, Sofie Svendsen fra De Konservative, Rasmus Bech, Venstre, Rasmus Tønder, Liberal Alliance, Anton Vejby, Enhedslisten og Philip Tarnvig-Andersen fra Radikale Venstre.

Borgmester Mikael Klitgaard var en myndig ordstyrer.

De kortere skoledage blev sat på dagsordenen.

Sofie Svendsen mærker det på egen krop.

- Jeg har fri klokken 15.30, og skal til fodboldtræning klokken 16.30. Jeg kan ikke nå hjem ind i mellem. Det var skønt lige at kunne slappe af fem minutter, sagde hun.

Rasmus Bech mener, at det er vigtigt, at man kan deltage i fritidsaktiviteter, selv om man går i skole.

Rasmus Tønder konkluderede, at Danmark sammenlignes med Finland på skole-området.

- I Finland, der er i front, har elever 6.000 timer, mens elever i Danmark har 11.000 timer. I Finland er

Anton Vejby sagde, at det er urimeligt, at børn i 0. klasse skal være i skole fra klokken 8 til klokken 14.15.

Også kriminalitet var til debat.

Der var både for og imod længere straffe for kriminalitet som for eksempel voldtægt.

En hurtig analyse blandt alle elever viser, at der er flertal for øgede straffe.

- En voldtaget kvinde skal ikke kunne møde voldtægtsmanden kort tid efter episoden, sagde Jamie Voldby. Jamie Voldby ønsker, at peberspray skal legaliseres.

Alexander Bertelsen bemærkede, at straffe skal være så hårde, at personer holder igen med at begå kriminalitet - af hensyn til straffens længde.

Sofie Svendsen mener ikke, at det er bevist, at korte straffe hjælper. Hun ønsker også mere politi på gaden.

- Det skal være sådan, at man kan forsvare sig selv, mener han.

Anton Vejby mener ikke, at det er en god idé at forlænge fængselsstraffe.

- De skal jo også ud i samfundet igen, bemærkede han.

Rasmus Tønder mener, at cannabis skal legaliseres.

Philip Tarnvig-Andersen opfordrede til at tænke på klimaet.

- 2016 var det varmeste år nogensinde, bemærkede han.

Han mener, at man skal tænke i mindre biler og ellers værne om miljøet.

Meningerne var delte om topskat.

Flere af de borgerlige politikere mener, at den skal afskaffes, mens Anton Vejby gerne ser den bevaret.

Fra flere sider blev det advaret mod, at det skal gå ud over SU’en, hvis topskatten afskaffes. I dag indbringer topskatten ca. syv milliarder kroner.

Endelig var aktiv dødshjælp til debat. Næsten alle mener, at det skal være tilladt at yde aktiv dødshjælp, som i Holland.

det var overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole, der deltog i valgmødet.