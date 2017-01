Vil have molertransport uden om Bjergby

Vendsyssel FF tester to spillere

To dræbte: Brand var påsat

Color Line her ikke aflyst nogle af sine afgange fra Hirtshals eller Frederikshavn endnu.

Fjordline skriver således på sin hjemmeside, at ruten Langesund-Hirtshals ganske vist sejler som normalt kl. 14.30, men vil sejle til Frederikshavn i stedet for Hirtshals med en cirka ankomsttid klokken 20.00-20.30 i aften.

NORDJYLLAND: Det voldsomme blæsevejr, der har ramt Danmark og Nordjylland betyder nu, at der aflyses flere færger med berøring til nordjyske havne.

Det voldsomme blæsevejr får nu konsekvenser for flere færger fra nordjyske havne

