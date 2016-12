BRØNDERSLEV: Byrådet har forlænget en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, DI (Dansk Industri), Tech College og EUC Nord, og så er LO kommet med.

- Det er en mere forpligtende aftale. LO indgår som part i aftalen, det er noget nyt, fortalte Eskild Sloth Andersen (S), formand for beskæftigelsesudvalget.

Aftalen sætter nogle mål, blandt andet at mindst 28 pct. af en årgang efter folkeskolen skal være en erhvervsuddannelse.

Et andet mål er, at alle unge, der uddanner sig indenfor bygge og anlæg eller industrifagene skal i et praktikforløb hos en virksomhed, men her har man fra arbejdsgiverside ønsket et ændre formuleringen "Der oprettes praktikpladser til alle unge, der har gennemført et grundforløb inden for bygge og anlæg eller industrifagene" til "Det er målet, at der oprettes praktikpladser til alle unge, der har gennemført et grundforløb inden for bygge og anlæg eller industrifagene".

Det var Arne M. Jensen (S) noget træt af.

- Jeg synes godt nok, det er et problem når DI og Dansk Byggeri vil have ændret de par linjer. Det er to store spillere, som råber og skriger om, at de mangler arbejdskraft, men ligegodt så vil man ikke påtage sig det ansvar at signalere til de unge mennesker, at hvis de tager en uddannelse, så får de også lov til at gøre den færdig, sagde han og kaldte det både ansvarsforflygtigelse så det basker til noget og for at løbe fra ansvaret.

Jens Andersen (V) sagde, at han kun ville give Arne M. Jensen delvis ret.

- Det er de små og mellemstore virksomheder, der uddanner Danmark, sagde han.

Eskild Sloth Andersen udtrykte støtte til Jens Andersen og glattede ud:

- Jeg tror, vi er enige om, at vi må holde hinanden op på at sørge for at få uddannet nogle håndværkere.

Hvilket det da også fremgår af sagsfremstillingen, at arbejdsgiverne ønsker - der står, at DI ikke kan love, at der oprettes praktikpladser til alle unge, men at det er det, der arbejdes hen imod.

Karsten Frederiksen (K) var enig med Arne M. Jensen og kaldte aftalen for flot arbejde.

Steen Søgaard (UP) var også positiv og hæftede sig ved et af målene, der går på, at folkeskolerne skal lave samarbejdsforløb med en konkret virksomhed.

- Det er i tråd med skolereformen, sagde han.

Klaus Kongsgaard (V) bemærkede, at andre faglige organisationer, der ikke hører under LO, også bør kunne deltage.

Alle stemte for at forlænge aftalen, så den løber til oktober 2018.

Det sidste mål i aftalen er, at andelen af unge på offentlig forsørgelse, der modtager uddannelseshjælp, skal ligge under det regionale niveau.