BRØNDERSLEV: BASserne er næsten én stor familie. Mellem jul og nytår har masser af BASser været i sving for at sælge fyrværkeri.

- Det er en vigtig indtægtskilde for os, fortæller Martin Østergaard, der er tovholder for fyrværkerisalget.

Hver dag er 15-20 BASser i sving i BASaren og på Køreteknisk Anlæg, hvor containerne med de store mængder fyrværkeri er placeret af sikkerhedsmæssige årsager.

Hele BAS-lokalet har været fyldt med fyrværkeri - men det er mest udstilling. BASbio må vige for fyrværkerisalget, men i morgen er alt klart til igen at vise film, hvor stole og borde igen er på plads sammen med biograf-lænestolene.

- Der er regler for, hvor meget fyrværkeri man må opbevare i BAS-salen, siger Martin Østergaard.

Efter Seest-ulykken er reglerne strammes op.

Der er noget af en logistisk opgave med fyrværkeriet. I gården er der en container i god afstand fra bygningerne. Her administrerer BAS-formand Susanne Bertelsen den mængde fyrværkeri, der må opbevares i nærlageret. Her hentes det, der sælges i BASaren.

En bil med en godkendt trailer og med chauffører, der har været på AMU-kursus og har certifikat til at måtte transportere farligt gods, kører i pendulfart mellem BASaren og Køreteknisk Anlæg på Planteskolevej, som er fjernlager.

- Kunderne skal ikke mangle noget, så der er hurtig ekspedition, bemærker Martin Østergaard.

Han fortæller, at fyrværkerisalget er en vigtig indtægtskilde sammen med BASbio og teaterforestillingerne, der er de pæne indtægtskilder.

Efter en hektisk uge, hvor mange nærmest har boet i BASaren, holdes en forsinket nytårsfest for alle BASser.

- Der skal mange penge til, når et hus på 1000 kvadratmeter skal varmes op og holdes i drift.

Gennem 16 år er der solgt fyrværkeri. det var fyrværker Jens Klemmensen, der er medlem af BAS, der fik ideen.

Selv har Martin Østergaard været med i 10 år.

Om fremtiden for BAS i de nuværende bygninger fortæller Susanne Bertelsen, at man holder øjne og øren åbne for muligheder.

Der har været talt kulturhus i Ginge-bygningen, men Susanne Bertelsen indrømmer, at det er en stor investering.

- Bliver det aktuelt, håber vi at kunne søge fonde med mere.

BAS har det nuværende lejemål i Nørregade hos Arne Andersen, Vrå A/S frem til 2027.

Der er omkring 300 medlemmer i BAS.