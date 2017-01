BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Igen i år fejres kulturlivet i Brønderslev Kommune ved at samles til det årlige Kulturkompas inviteret af fritids- og kulturudvalget.

I år er næstformand i fritids- og kulturudvalget, Lars Bisgaard Andreasen, vært for aftenen, der sætter spot på den nye kulturaftale, som netop er indgået. Alle foreninger, kulturelle aktører og kommunes medarbejdere er inviteret, og der er lagt op til en aften med fokus på, hvordan vi sammen kan udvikle kulturlivet i hele kommunen.

Lars Bisgaard Andreasen fortæller:

- Det er godt for alle os, der brænder for kulturlivet i Brønderslev Kommune at samles og sætte fokus på alt det gode, der sker i hele kommunen. Kulturkompasset giver også mulighed for at mødes på tværs og måske her finde nye samarbejdspartnere omkring nye projekter. Det er blevet en tradition med dette årlige møde, hvor vi som fritids- og kulturudvalg mødes med alle de der til hverdag arbejder med kulturen i Brønderslev Kommune. Her mærkes den kulturelle puls og den mangfoldighed der er i de mange kulturtilbud som allerede finder sted"

Den nye kulturaftale kaldet "KulturKANten" løber fra 2017-2020 og er som den eneste kulturaftale omfattet af samtlige kommuner i regionen Til aftenen er inviteret Anna Møller Larsen, som er koordinator for KulturKANten. Anna Møller Larsen vil fortælle om kulturaftales struktur, og om de muligheder der er for at søge penge til projekter og kulturelle aktiviteter. Desuden deltager Kirsten Svensmark Møller, som er projektleder for indsatsområdet Børn, Unge & Talent. Kirsten Svensmark Møller vil fortælle om dette indsatsområde, og hvordan der kan søges kunstnere til forløb med fokus på børn.

I løbet af aftenen uddeles Brønderslev kommunes Kulturpris af Lars Bisgaard, ligesom der undervejs vil komme små oplæg fra nogle af de projekter, der har fået tilskud fra kommunens kulturpulje..

"Jeg håber rigtig mange vil komme og være med til at høre om den nye kulturaftale og de muligheder der er, for at kulturelle foreninger og institutioner i Brønderslev Kommune kan få støtte her fra. Jeg håber også mange af vores unge og nye kunstnere kan få glæde af "Ud over kanten puljen", som giver hurtig og nem støtte op til 10.000 kr. Det er vigtigt, at vi som kommune understøtter kulturen, og med KulturKANtens støtte er der mange muligheder" slutter Lars Bisgaard.

Kulturkompasset finder sted i salen på Brønderslev Bibliotek. Arrangementet er gratis men med bindende tilmelding til Kulturkompasset.