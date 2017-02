BRØNDERSLEV: Arne Mogensen, bedre kendt som BAS-Arne, blev modtager af dette rås kulturpris i Brønderslev Kommune.

Prisen blev overrakt på Brønderslev Bibliotek, og det var næstformand i fritids- og kulturudvalget, Lars Bisgaard (S), der overrakte prisen.

Arne Mogensen modtog prisen for sit engagement i BAS. Her har han siden 2002 arrangeret koncerter.

- Vi har 8-10 koncerter om året i BASaren, hvor der kun er plads til 140 tilhørere. Men det er bedre at der er trængsel end at der er masser af uudnyttet plads.

Ikke musikalsk

- Der er virkelig en god atmosfære i BASaren, som publikum elsker, fortæller Arne Mogensen. Jeg er ikke musikalsk, men jeg arrangerer koncerter. For mig er det en legeplads - et frirum.

Selv om Arne Mogensen ikke er spor musikalsk, er han glad for musik, og lytter til al slags musik. Faktisk holder han af alle genrer.

Ifølge Lars Bisgaard er Arne Mogensen med til at give folk i hundredvis en musikalsk oplevelse.

Arne Mogensen sørger også for at tidligere Brønderslev-børn, der vender hjem i julen, mødes med deres tidligere kammerater, og dermed skaber gensynsglæde. Disse arrangementer høster Arne Mogensen stor ære for.

- Arne Mogensen er meget rummelig og hjælpsom. Er der sygdom, er det også Arne Mogensen, der træder til, når der skal gives en hjælpende hånd i BASaren.

Med hans musik-arrangementer brydes der kløfter. Han sørger for et alsidigt program til koncerterne med noget for enhver smag.

- Arne Mogensen kan glæde sig over, at alt, han har med at gøre lykkes.

Prisen er på 15.000 kr. Arne Mogensen gav den straks videre til kulturelle arrangementer i Brønderslev.

- De ryger ikke i min egen lomme. Jeg vil blandt andet arrangere singer-songwriter-arrangementer, fortæller Arne Mogensen til NORDJYSKE. Det er et nyt tiltag, jeg gerne vil prøve, for at give besøgende en oplevelse.

- Hvad er mere naturligt end at give pengene til "min legeplads", slutter en tilfreds Arne Mogensen