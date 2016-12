HJØRRING: Berit Hjelholts billed-vævning "Som en rejselysten flåde", der siden 1987 har prydet vægpartiet bag Folketingets formandsstol, bliver en del af Vendsyssel Kunstmuseums samling.

I forbindelse med renoveringen af Folketingssalen i år, valgte man at nedtage Berit Hjelholts billedtæppe, og Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring øjnede muligheden for at få billedvævningen og kunstnerens hovedværk deponeret i Hjørring.

Folketinget, med formand Pia Kjærsgaard i spidsen, valgte dog at donere det til museet.

Det oplyser kunstmuseet i en pressemeddelelse, hvor Pia Kjærsgaard også siger:

- Præsidiet har et ønske om, at kunstværket kan få lov til at leve videre til glæde for kunstinteresserede. Derfor er vi meget glade for, at billedvævningen bliver en del af Vendsyssel Kunstmuseums samling af kunsthåndværk sammen med museets store samling af Berit Hjelholts øvrige værker.

Det er en donation, som museet er meget beæret over.

- Vi er utrolig glade og stolte over, at Folketinget har besluttet, at værket skal til Hjørring. Ja, for os heroppe i det nordjyske vender det jo praktisk taget hjem. Det er en udsmykning, som vi alle kender - de fleste nok fra tv, og selvfølgelig hvis man har besøgt Folketingssalen. Nu glæder vi os til at kunne præsentere billedvævningen og give alle mulighed for at opleve det flotte værk i virkeligheden, når vi fra 7. april 2017 viser en udstilling med Berit Hjelholts værker. Det er en fantastisk julegave museet har fået, siger museumsdirektør Sine Kildeberg.

Inden billedvævningen rejser nordpå, er den sendt en tur omkring Kunstkonserveringen på Kronborg, hvor det bl.a. skal renses.