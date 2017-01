Sigtelse for tyveriforsøg

Kvartetten ankom til museet mandag, og tirsdag aften giver de koncert i Johns’s Hall. På programmet er nogle af de numre, som de indspiller i løbet af ugen. Ud over musikernes egne strygeinstrumentet vil museets gamle trædeorgel også komme i brug, fortæller Mina Fred, koncertansvarlig for museet i Langvad, som med kort varsel fik koncerten med ensemblet i stand.

LANGVAD: Kirsten Kjærs Museum er i denne uge for anden gang ramme om en cd-indspilning for Den Danske Strygekvartet - ensemblet, der lige gerne spiller klassiske værker og folkemusik i egen fortolkning.

