HOBRO: En 59-årig kvinde er omkommet i en voldsom brand, der sent søndag aften hærgede i en lejlighed i en boligblok med ældreboliger på H I Bies Plads i Hobro.

- Kvinden blev reddet ud af den brændende lejlighed, men er efterfølgende blevet erklæret død på stedet. Der har været en del røgudvikling i forbindelse med branden, og vi har måttet evakuere beboerne i de nærmest liggende ældreboliger, oplyser vagtchef Poul Badsberg, Nordjyllands Politi.

I alt 20 personer blev evakueret fra ældreboligerne i den ejendom, hvor den udbrændte lejlighed ligger.

- Vi fik åbnet et solcenter, som ligger ved ældreboligerne, hvor vi kunne få de ældre mennesker indenfor. Det var jo noget koldt i vejret, fortæller indsatsleder Claus Haparanda fra Beredskabet i Mariagerfjord Kommune.

Beredskabet havde fulde slukningstog fra stationerne i Hobro og Arden samt sprøjte og tankvogn fra stationen i Aars i aktion ved branden.

Kvinde genhuset

Den udbrændte lejlighed ligger i et etagekompleks med 10-12 ældrelejligheder. Lejligheden ovenover den udbrændte lejlighed blev svært skadet af varme og røg, og denne lejligheds kvindelige beboer var ikke hjemme, men besøgte noget familie og hun bliver genhuset hos familien, mens skadesservice blev tilkaldt for at lufte ud og gøre rent i kompleksets øvrige boliger, så de øvrige beboere i komplekset kunne komme hjem igen.

Der var syv-otte ambulancer til stede ved branden, og flere af dem kom i aktion da fem af beboerne i de omliggende ældrelejligheder skulle i behandling for røgforgiftning, og det samme gjaldt en politibetjent, der blev lettere røgforgiftet ved branden, hvor alarmen lød klokken 17.43. Også en brandmand kom lettere til skade med sin arm.

Årsagen til branden kendte politiet søndag aften ikke.