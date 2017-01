THISTED: Søndag morgen kørte en 39-årig kvinde galt i sin bil, mens hun var på vej ad Åsvej syd for Thisted.

Hun blev bragt til behandling på sygehuset i Aalborg og havde i første omgang forklaret, at der var to mere med i bilen, som dog var stukket af.

Ifølge Thisted Politi forklarede hun dog senere inde på sygehuset i Aalborg, at hun havde været den eneste i bilen og blev derefter sigtet for spirituskørsel og for at køre uden kørekort.