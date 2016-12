PRAG: Den dobbelte Wimbledon-mester Petra Kvitova skal holde pause i et halvt år efter et knivoverfald.

Det oplyser kirurgen Radek Kebrle, som opererede Kvitova, til et tjekkisk medie ifølge Reuters.

Kvitova blev opereret tirsdag aften, efter at den tjekkiske tennisspiller tidligere tirsdag var blevet udsat for et knivoverfald i sit eget hjem.

Operationen i venstre hånd, som hun havde forsvaret sig med, varede i tre timer og tre kvarter. Alle fem fingre krævede operation.

Det er venstre hånd, som Kvitova spiller med, og den skal nu have ro i omkring seks måneder.

Pausen betyder, at 26-årige Kvitova går glip af årets første grand slam-turnering, Australian Open, i januar samt flere andre WTA-turneringer.

Kvitova ser også ud til at gå glip af grand slam-turneringerne French Open og Wimbledon senere på året.

Overfaldet fandt sted i Kvitovas hjem i den tjekkiske by Prostejov, som ligger 260 kilometer sydøst for hovedstaden Prag.

Det er af talsmanden beskrevet som et tilfældigt overfald af en kriminel, og Kvitova var ikke specielt udvalgt som mål for forbrydelsen.

Det er ikke første gang, at der er sket et knivoverfald på en kvindelig tennisspiller.

I 1993 blev den daværende amerikanske verdensetter, Monica Seles, stukket med en kniv under en turnering i Tyskland.

Overfaldsmanden viste sig at være en person, der var besat af Seles’ tyske rival Steffi Graf. Seles var efter overfaldet væk fra tennisbanerne i to år./ritzau/