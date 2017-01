GRENÅ: En rekord i flest hentede point i indendørssæsonen rakte ikke langt for Kvix, da det hele skulle afgøres lørdag i Grenå Idrætscenter ved det uofficielle danmarksmesterskab i indendørs fodbold, og sidste års andenplads fra Thy måtte højst overraskende og skuffende gå i bad allerede efter stævnets indledende runde.

- Det er selvfølgelig skuffende. Vi havde sat næsen op efter mere, så vi er meget irriterede over, at det ikke blev bedre, fortæller holdets helt store profil Mikkel Agger, der til dagligt spiller hos Thisted FC i 2. division.

Kvix har samlet over 100.000 kr. i præmiepenge, og førstepladsen på ranglisten havde givet holdet en plads som det bedste seed, men puljen var ikke nem. I stævnets historie har holdet med flest point aldrig også vundet DM, og det formåede Kvix ikke at lave om på. Det overrasker heller ikke TFC-angriberen.

- Der er ingen grund til, at Gardin Lis (sidste års vinder, red.) og vi skal være så store favoritter. Det er så bredt et felt, og det er ikke overraskende, at Grafisk ID endte med at vinde turneringen, siger Mikkel Agger.