ØSTER HURUP: Efter sommerferien bliver første spadestik til byfornyelse i Øster Hurup taget. Projektets formål er at vende byen 90 grader for at gøre gæster mere opmærksomme på både stranden og havnen, der er byens helt store turistmæssige trækplaster.

Det skal gøres ved at skabe et nyt centralt byrum ved den gamle skole, der ligger i forlængelse af havnepladsen. Det skal skabe et naturligt midtpunkt i byen, der bliver et samlingspunkt og et pejlemærke, der gør den gennemkørende trafik opmærksom på området.

Bymidten kommer til at bestå af et klitlandskab - en henvisning til byens kystnære beliggenhed - der skal skabe et uformelt opholds- og legeområde. Ved at lave en sammenhængende belægning henover Kystvejen vil man binde bymidten bedre sammen med havnen og stranden.

Fra bymidten anlægges en promenade ned mod havnen, der gør turen til vandet nemmere for bløde trafikanter, og det er håbet, at flere vil gå ned til havnen i stedet for at tage bilen. Promenaden munder ud i en engbro, der både skal skabe en naturoplevelse og en mere naturlig ankomst til havnen.

Drøftelserne om byens udvikling begyndte tilbage i 2012, og det er et samarbejde mellem byens borgere, erhvervsdrivende, kommunen og Møller og Grønborg arkitekter, der har mundet ud i den endelige plan.

- Vi havde slet ikke regnet med, at projektet ville komme til at se sådan ud, da vi begyndte i 2012, men det er blevet rigtig godt, siger Trine Søndergaard Pedersen, chefkonsulent i Mariagerfjord Kommune.

Også borgmester Mogens Jespersen er begejstret over udsigterne til Øster Hurups nye udseende.

- Det er et fantastisk godt og flot projekt, der nu ligger klar til at blive realiseret. Det glæder mig både på byens vegne, og på vegne af de mange turister, der gæster området, at by, vand og havn forbindes så godt, siger han.

I foråret gøres det indledende arbejde, hvor dele af den gamle skole og tjenesteboliger rives ned for at gøre plads til den nye bymidte, og hele projektet ventes at stå færdigt i påsken 2018.

Hele projektet kan ses på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.