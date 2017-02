THISTED: Flere kommuner skal deltage i arbejdet om at fjerne forurening fra de danske kyster.

Det er meldingen fra Thisted Kommune og 13 andre danske kommuner, der er medlemmer af KIMO, et internationalt samarbejde mellem kystkommuner. KIMO arbejder for at skabe rene kyster og fjerne forureningen fra de nordlige havområder, herunder Nordsøen og Østersøen.

De 14 danske KIMO-medlemmer ser gerne, at flere af landets 75 kystkommuner tilslutter sig samarbejdet.

- Vi er meget sårbare ude ved kysten. Der driver meget i land, som vi ikke selv er herre over. Derfor er det vigtigt, vi har et fælles samarbejde, der tager sig af disse problemer, og gennem KIMO har vi som kommune en direkte adgang til ministeren. Så vi åbner døre frem for at lukke dem, siger Kristian Tilsted (V), Thisted Kommunes repræsentant i KIMO.

KIMO har på internationalt plan gennemført en kampagne, der sætter fokus på, at der på verdensplan tabes ca. 10.000 containere i havet årligt. På grund af kampagnen har International Maritime Organization (IMO) taget en række tiltag - blandt andet at containere skal vejes, så de tungeste containere så vidt muligt placeres i bunden af skibene.

Nationalt har KIMO Danmark via Miljøministeriet rejst sagen om paraffinforurening af kysterne. Det har resulteret i, at KIMO på internationalt plan lægger pres på IMO for at få ændret loven, så paraffin og andre stoffer ikke skylles ud i havet, som det ofte sker nu.

- Det moderne samfunds belastning af havmiljøet er stigende, og vi skal tage fat om problemet allerede nu, forklarer Kristian Tilsted.