AGGER: - Vi håber, at vi kan få både ministre, folketingsmedlemmer og kommunalbestyrelsen til for alvor at engagere sig i det her. Både med tanke for kystsikringen nord og syd for Agger. Vi er udfordret ligesom folk er alle andre steder, hvor kystsikring både er en nødvendighed og et problem.

Det siger Hans Erik Nørgaard, en af initiativtagerne til et møde i Agger Beboerhus på mandag, hvor der skal tales kystsikring både nu og fremover.

Hans Erik Nørgaard håber, at at mandagens møde i Agger Beboerhus vil medvirke til, at politikere og myndigheder vil se og høre på de lokale betænkeligheder.

Hans Erik Nørgaard kalder det "en ærlig bekymring" for et brud på klitrækken ind mod Flade Sø.

Han ser ikke klitten med den nuværende sikring som et værn, der er sikkert, som det står nu.

- Når vi reagerer, er det fordi vi føler, at det arbejde, der er gjort hidtil ikke er gjort godt nok. Vi reagerer ikke, fordi vores huse er ved at tippe i havet, men fordi vi ønsker vished for, at de aftaler, der er lavet om kystsikringen både holder og er fremtidssikrede, siger Hans Erik Nørgaard.

Han tilføjer, at man som lokal ikke har teknisk indsigt på linje med eksperterne.

- Men vi kan se, at høfderne virker og har sikret både tangen, kysten og Agger.