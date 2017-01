LILDSTRAND: Godt 10 millioner kroner vil det koste at kystsikre Lildstrand.

Den tilbagemelding har Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fået fra Kystdirektoratet.

For beløbet kan den eksisterende betonbeskyttelse udvides, så betonblokkene forlænges med cirka 250 meter.

- Vi vil holde et møde med kystdirektoratet og de berørte beboere inden for ganske kort tid, forhåbentlig inden for 14 dage, siger Kaj Kirk formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.