LØGSTØR: Brandvæsnet har fortsat gang i slukningsarbejdet i en lade på Tinghøjvej i Løgstør, der brød ud ved 11.30-tiden onsdag, indsatsleder Per Olesen forventer, at slukningsarbejdet vil vare til ud på eftermiddagen.

- Laden er fuld af hø og halm, så vi har sørget for at holde det under kontrol, og så lader vi det sådan set brænde ud, siger Per Olesen.

Branden var i den første tid så voldsom, at Løgstørs brandvæsen fik assistance fra Fjerritslev, og senere hen kom Beredskabsstyrelsen også til for at hjælpe.

- De er kommet med en kran, så vi har kunne løfte halmballer ud af laden, siger Per Olesen.

Laden ligger op af et par gårdlænger, og derfor har brandvæsnets fornemmeste opgave været at sørge for at ilden ikke bredte sig.

En brandmur har hjulpet til, at ilden ikke har fået fat i længerne, som dog ikke bruges til beboelse.