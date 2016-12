MARIAGERFJORD: Nuværende erhvervsdirektør i Mariagerfjord Kommune, Torben Ladefoged, er blevet ansat som ny direktør i Mariagerfjord Kommune pr. 1. februar 2017. Han erstatter Jens Nørgaard, som går på pension.

Ansættelsen af Torben Ladefoged sætter punktum for et generationsskifte i kommunens direktion. Torben Ladefoged bliver en del af en direktion på fire. Han får ansvaret for områderne arbejdsmarked, teknik og miljø samt kultur og fritid, skriver kommunen på sin hjemmeside.

- Det glæder mig, at et enigt ansættelsesudvalg har peget på Torben Ladefoged, som er en dygtig, erfaren og udviklingsorienteret lederprofil. Vi havde et meget stærkt ansøgerfelt, og Torben Ladefoged matchede bedst de høje krav, vi har, fastslår borgmester Mogens Jespersen.

Kommunaldirektør Lars Clement fremhæver, at kommunen med Torben Ladefoged får en direktør, som har et stort netværk og engagement i Mariagerfjord Kommune. Torben Ladefoged har mere end 20 års ledelseserfaring.

De første 10 år i Rambøll Management, hvor han blandt andet var involveret i strategisk, organisatorisk, ledelses- og effektiviseringsmæssig udvikling af kommunale organisationer. De seneste 10 år har Torben Ladefoged været direktør for erhvervsrådet i Mariagerfjord Kommune.

- Jeg ser frem til at beskæftige mig med strategisk ledelse i endnu højere grad, end jeg gør i dag, mens jeg fortsat kan bidrage til at udvikle de områder, som jeg brænder for. Det bliver en spændende udfordring for mig som udefrakommende at arbejde i en kommunal organisation, som jeg indtil nu primært har betragtet udefra.

- Der er meget, jeg skal lære, men jeg tror også, at mine friske øjne og mit kendskab til områderne kan bidrage til at sætte yderligt fokus på gode løsninger i samarbejde med byrådet, kolleger, medarbejdere, borgere og virksomheder, siger Torben Ladefoged.

Der var 23 ansøgere til stillingen.

Torben Ladefoged er 51 år og gift med Hanne, der er skolesekretær ved privatskolen Solhverv i Vebbestrup. De bor i Hobro og har to voksne børn på 21 og 25 år.