BRØNDERSLEV: De tre første læger flytter nu ind i Brønderslev Sundhedshus. Det er tre læger fra Lægerne i Dannebrogsgade, der har valgt at rykke ind i klinikker i Sundhedshuset.

Siden indvielsen i maj i fjor har der ikke været én eneste praktiserende læge i sundhedshuset.

- I klinikken i Dannebrogsgade er vi midt i et generationsskifte og har pladsmangel, og det er baggrunden for, at vi flytter til Brønderslev Sundhedshus, fortæller læge Henrik Jensen til NORDJYSKE.

- Vi venter, at der med flere ældre medborgere og en øget specialisering på sygehusene bliver flere opgaver, der skal løses i almen praksis og i kommunerne. Derfor venter vi også med tiden at skulle ansætte mere hjælpepersonale.

- For at imødekomme disse krav for fremtiden, har vi behov for flere behandlerrum i de enkelte klinikker.

Region Nordjylland har længe søgt at huse praktiserende læger i det relativt nyopførte Sundhedshus i Brønderslev.

- Vi er efter længere tids forhandling med regionen nået frem til en aftale, som sikrer os og vores patienter de bedst mulige rammer for fremtidens lægepraksis.

- Aftalen er nu faldet på plads, og vi fortsætter således som almindelige praktiserende læger, men i større og moderniserede rammer. Vi forventer at flytte ind i Sundhedshuset 1. september.

Det er tre læger, der flytter, nemlig Kenny Bøtcher, Chr. Vejlø og Catrine Johannesen. For tiden er Catrine Johannesen uddannelseslæge i klinikken i Dannebrogsgade, men det er planen, at hun skal overtage Henrik Jensens praksis til sommer, hvor Henrik Jensen går på pension.

I Sundhedshuset er der i dag to øjenlæger og en øre-, næse-hals læge foruden af Brønderslev Kommune har sine træningsfaciliteter her. Ligeledes er jordemødrene rykket ind i Sundhedshuset.