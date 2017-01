Pjæk er hverdag for 15-årige folkeskoleelever

- Sammen læser I en bog og diskuterer den, men på en lidt anden måde end man plejer. Det er helt gratis, men husk at tilmelde dig. Vi mødes hver anden lørdag frem mod sommerferien, lyder det fra Josephine Valentin.

Josephine Valentin glæder sig til at møde unge der læser, ligegyldigt hvad de læser.

BRØNDERSLEV: Læsebriller for unge mellem 12 og 15 år er et nyt tilbud fra Brønderslev Bibliotek.

Der er mulighed for at diskutere det, der læses. Privatfoto

