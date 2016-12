INDLAND: Efter de seneste måneders voldsomme prisstigninger på mælk og svinekød ser de danske landmænd nu langt lysere på fremtiden. Det skriver Finans.

En konjunkturmåling, som landbrugets rådgivningscenter, Seges, har udarbejdet, viser, at landmændenes optimisme lige nu nærmest sprænger skalaen.

- Landmændenes forventninger til det kommende år er rekordpositive, og som markederne udvikler sig, er det heldigvis realistisk, at de høje forventninger bliver indfriet, vurderer erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Seges, over for Finans.

Han henviser til, at sektoren lige nu er midt i en meget kraftig konjunkturvending.

"Vendingen er voldsom og kommer usædvanligt hurtigt, fordi krisen har været så dyb. Eksempelvis har landmændene i en periode fået en historisk lav mælkeafregning, hvilket har fået mange mælkeproducenter til at give op og lukke produktionen. Det skaber en pludselig mangel på mælk, hvilket udløser de meget markante prisstigninger, som vi ser nu," påpeger Klaus Kaiser.

Han vurderer, at landmændene vil reagere på de stigende priser ved at øge produktionen, men der vil gå nogle kvartaler, inden den slår igennem.

- Alt tyder derfor på, at opsvinget kan holde hele vejen igennem 2017, siger Klaus Kaiser til Finans.