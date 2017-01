AARS/HERNING: Landmand Ulrik Lund fra Hvorvarp ved Aars er en ildsjæl. Det har han nu bevis på.

Han blev nemlig tirsdag aften hædret med 15. juni Fondens "Ildsjælepris" for medvirken til naturpleje af mere end 1.000 hektar i mindst 22 forskellige områder, herunder i forbindelse med engfugleprojekter på især strandenge langs Limfjorden.

Han var indstiftet til prisen af Landboforeningen Agri Nord samt fire nordjyske kommuner.

Michael Palsgaard, der er faglig leder for projekter hos Agri Nord, begrunder indstillingen med, at Ulrik Lund har været initiativtager og en aktiv medspiller i en lang række naturprojekter.

Ulrik Lund har gennem mange år leveret et stort ulønnet og uegennyttigt arbejde for naturen i Himmerland og nordenfjords.

- Ulrik Lund har som ildsjæl med sin indsats været med til at fastholde og øge Danmarks naturværdier ved at sikre afgræsning af betydelige dele af den truede lysåbne natur - enge, overdrev og strandenge - og ved at involvere landmænd, landboforeninger, kommuner og styrelser.

Prisen er på 75.000 kroner.