FREDERIKSHAVN: Skagen, Frederikshavn og Sæby har det allerede. Nu får landsbyerne i Frederikshavn Kommune også deres helt eget løb.

LandsbyLØBET 2017 strækker sig over otte etaper fra Hulsig i nord til Voerså i syd.

Første etape afvikles den 23. maj, men opvarmningen starter allerede den 15. januar, når der er kick-off i Søparken i Dybvad.

Man kan gå en tur, eller man kan løbe en halvmaraton. Alle kan være med.

LandsbyLØBET er et motionsløb for alle, hvad enten man løber eller cykler. Eller om man er til de korte eller lange distancer. Man kan deltage i en enkelt etape eller nappe alle otte. Etaperne strækker sig over hele 28 landsbyer i Frederikshavn Kommune med start i Hulsig den 23. maj.

Professionel løbsarrangør

Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune har allieret sig med Rico Eiersted, professionel løber og løbsarrangør, som står bag populære events som Coast2Coast, Norskov Marathon og Nordic MTB Race.

Mette Hardam, formand for Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune, fortæller, at LandsbyLØBET er en satsning, der skal være med til at skabe synlighed om landsbyerne:

- LandsbyLØBET er en anderledes måde at brande vores landsbyer på over for dem, der gerne vil have frisk luft, plads til bevægelse og træningsbane i baghaven. Alt det har landsbyerne masser af. Og nu får de en gylden chance for at vise deres herligheder frem og give deltagerne en unik oplevelse, siger Mette Hardam.

Arrangørerne forventer stor tilslutning til LandsbyLØBET 2017, som afvikles for første af i Frederikshavn Kommune. Rico Eiersted bygger sin forventning på sin erfaring som arrangør af mere end 65 løb:

- Danmark myldrer med løbere, der løber den ene halvmaraton efter den anden for at få en eftertragtet plads i Klub100. Derfor er jeg slet ikke i tvivl om, at vi kan nå målet om et deltagerantal på 200 pr. løb. Vi forventer, at 125 af deltagerne løber eller cykler andre distancer end halvmaraton, siger Rico Eiersted, der har udarbejdet løbekalenderen og ruterne for de otte etaper.

Opvarmning i Søparken

Alle, der er friske på en tidlig opstart og gerne vil begynde at træne til LandsbyLØBET 2017 allerede nu, er velkomne til at møde op i Søparken i Dybvad på p-pladsen ved Anlægsvej søndag den 15. januar. For de morgenfriske lyder startskuddet til halvmaraton kl. 9.00. Man skal tilmelde sig på forhånd. Det koster 50 kr. at deltage. Vil man gerne sove længe og trave/løbe en fælles tur rundt om søen, kan man vente med at møde op til GoRun kl. 10.00. GoRun er gratis, og der er ingen tilmelding. Her kan man løbe eller gå alle de gange 2,5 km, man lyster, og man kan tage klapvogn, gangstativ eller hunden med. Efter løbet er der lidt forplejning.

Efter trave-/løbeturen er alle velkomne til at deltage i et informationsmøde, hvor Mette Hardam byder velkommen, og Rico Eiersted vil informere om tankerne bag LandsbyLØBET 2017, og om hvordan kommunens landsbyer og foreninger kan være en del af denne spændende event.

LandsbyLØBET 2017 er allerede åben for tilmelding

Etaperne afvikles den 23.5., 30.5., 13.6., 27.6., 15.8., 22.8., 29.8. og 12.9.