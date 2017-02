HIMMERLAND: Sammen kan vi mere...

Under denne overskrift indbyder de tre landdistriktsråd i Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord i weekenden 17.-19. marts til en fælles konference på Løgstør Parkhotel.

Titlen på konferencen er "Landsbyliv og nye løsninger", og det overordnede formål er at levere ny læring og inspiration til landsbyernes ildsjæle.

Programmet for weekenden er tilrettelagt i samarbejde med DGIs afdeling for lokaludvikling.

- Og vi synes selv, vi disker op med et spændende program, som, vi tror, opfylder et behov hos de mange, der gerne vil være med til at udvikle eget lokalområde, så det bliver sjovere at bo på landet, bemærker Kim Knudsen, der er formand for Landdistriktsrådet i Mariagerfjord kommune.

Konferencen indledes af DGIs formand Søren Møller, og byder desuden også på oplæg ved Johannes Andersen fra Aalborg Universitet og en række andre fagpersoner, der kan fylde ny viden på deltagerne.

Oplæggene kombineres henover weekenden med workshops - samt et besøg i Trekroner-området, der i 2016 blev kåret som "Årets Landsby".

- Vi er stolte af, at det er muligt at samarbejde på tværs af de tre kommuner.

- Det gør, at vi kan løfte overliggeren endnu højere og inspirere hinanden på tværs af Himmerland, vurderer næstformanden i Landsbyrådet i Rebild, Marianne Langeland. Hun er en af de lokale landsby-ildsjæle, der har deltaget i den konkrete planlægning af konferencen.

Arrangørerne har valgt, at konferencen skal være gratis for deltagerne.

Til gengæld forventes det så også, at man forpligter sig til at finde to-tre deltagere fra samme lokalområde, således at man har et fælles grundlag for den videre udvikling efter konferencen.

- Vi håber, at konferencen kan sætte nogle spor, der kan kvalificere landsbyerne i Himmerland, således at vi bliver endnu bedre rustet til fremtidens udfordringer, erklærer Heidi Glerup, der er formand for Landsbyudvalget i Vesthimmerlands Kommune.

Interesserede kan læse meget mere om konferencen på kommunernes respektive hjemmesider.