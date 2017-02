FREDERIKSHAVN: Landsbypedellerne er klar til at trække i arbejdstøjet og efterlyser nu ønsker om, hvad de skal kaste sig over.

Ordningen startede som et forsøg i 2015, men er nu permanent, og det er kommunens Projekt- og Integrationsafdeling, der leverer arbejdskraften til forskønnelse af kommunens landsbyer.

Ifølge afdelingsleder Anders Andersen er det en populær ordning, der også giver meningsfyldt beskæftigelse for de borgere, der er tilknyttet Projektafdelingen.

68 ansøgninger i 2016

De opgaver, som landsbypedellerne udfører, skal være engangsopgaver, ikke løbende drift og ikke opgaver, som Park og Vej ellers ville tage sig af.

- Vi understøtter opgaver, som landsbyerne ellers selv skulle lave. Det kan være idrætsforeningens klubhus, der skal males. Værestedets lokaler i Lyngså, der skal kalkes. Fællesarealer og legepladser, der trænger til at blive renoveret. Byskilte og flagstænger, der skal males og den slags, siger Anders Andersen.

Projektafdelingen har en håndfuld fast tilknyttede medarbejdere på ordningen, og antallet af borgere i beskæftigelse varierer fra fem til omkring 20 mand.

På kommunens hjemmeside er der et skema, hvor landsbyerne kan komme med deres ønsker, som Projektafdelingen så sorterer.

I 2016 fik Projektafdelingen 68 ønsker og nåede stort set i bund med alle.

Kan også bruges på andre områder

For formand for Distriktsudvalget Mette Hardam (V) er landsbypedelordningen et godt eksempel på en succes, der både er med til at forskønne landsbyerne og give beskæftigelse i Projektafdelingen.

- Vi kunne sagtens udbrede ordningen til andre områder i kommunen, siger Mette Hardam.