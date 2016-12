AALBORG: Vestre Landsret har skærpet fængslingskendelsen mod den 20-årige mand, der onsdag i byretten i Aalborg blev varetægtsfængslet i 14 dage, sigtet for at kaste grene ned på motorvej E45 fra broen på Hadsundvej. Landsretten doblede op og varetægtsfængslede den 20-årige i fire uger, oplyser anklager Mikkel H. Holdensgaard ved Nordjyllands Politi på Twitter.

Den 20-årige havde kæret fængslingskendelsen med henblik på at blive løsladt, anklageren i sagde kontrakærede for at få forlænget fængslingen til fire uger i stedet for to.

En 19-årig er også sigtet i sagen, men han blev løsladt efter grundlovsforhøret.

Episoden fandt sted tirsdag, hvor bilister på motorvejen måtte undvige de grene, der blev kastet ned fra motorvejsbroen. Den 20-årige erkendte at have kastet to grene, vidner har set ham kaste tre grene, mens politiet fandt fem grene på motorvejen på stedet, så han er sigtet for at have kastet med fem grene mod bilister.

Den 20-årige er tidligere straffet og har en betinget udvisning af Danmark hængende over hovedet. Udvisningen udløber i 2017.