FREDERIKSHAVN: - Vi har taget tilløb nogle gange, og hvis det nu lykkes, er vi først for alvor trådt ind i den nye storkommunes tidsalder.

Det siger formanden for kultur- og fritidsudvalget, byrådsmedlem Mogens Brag (V), i en kommentar til at, reglerne for driftstilskud til kommunale haller og selvejende institutioner og tilskudsordningen til foreningerne omsider se ud til at blive harmoniseret.

- Det er et spændende forslag, der ligger på bordet. Jeg håber, vi kan få enderne til at nå sammen. Det bliver lakmusprøven på, at vi er én kommune med ens vilkår, uanset, hvor i kommunen, vi bor, siger Mogens Brag.

10 år undervejs

Tommy Thomsen, mangeårig halinspektør i Sæby Fritidscenter, bestyrelsesmedlem i paraplyorganisationerne FUF og IS, og formand for Sæby Svømmebad, deltog i 2011 i en arbejdsgruppe under daværende kultur- og fritidschef Jakob Dalsgaards ledelse, der forsøgte at lave et ensartet og retfærdigt regelsæt for kommunale haller og selvejende institutioner.

- Den sidste kommune i landet

Dengang måtte man opgive at gennemføre det, så Tommy Thomsen glæder sig over, at det nu er lykkedes at nå til enighed om principperne for en harmonisering.

- Dengang fandt jeg ud af, hvor skævt tilskuddene er fordelt. Ud fra et retfærdigheds- og lighedsprincip er jeg glad for at, vi nu er kommet et stort skridt videre. Vi er vel også den sidste kommune i landet, der ikke har harmoniseret reglerne, selv om det står i kommunalfuldmagten, at kommunerne skal behandle borgerne ens, siger Tommy Thomsen.

- Ser fornuftigt ud

Som mangeårig foreningsaktiv ved Tommy Thomsen, hvor vigtigt det er for foreningerne at, der er klare, ensartede og overskuelige regler.

- Det gælder ikke mindst de foreninger, der har udvidelsesplaner. Hvis jeg sad med det ansvar, havde jeg da brug for at kende betingelserne. Nu lægger man op til at udligne ydelserne for faste lån, så det alene bliver driften, der sammenlignes.

- Hallerne får tilskud beregnet efter deres alder, størrelse og vedligeholdelsesstandard, og en gebyrordning sikrer, at foreningslivet får lige vilkår, når aktivitetstilskuddet skal beregnes. Det ser fornuftigt ud, siger Tommy Thomsen.

Else Schaltz, formand for IdrætsSamvirket (IS) og aktiv i FG90, er glad for, at der endelig sker noget:

- Det er vigtigt, at foreningerne har ens betingelser. Den nye model er en nulsumsløsning, og det kommer til at gå ud over de voksne i gammel Frederikshavn Kommune, der kommer til at betale lidt mere. Jeg glæder mig over, at der nu kommer en afklaring, siger Else Schaltz.