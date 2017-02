PANDRUP: Det er præcis en måned siden, at Jammerbugt FC startede træningen op under Lars Justesen. Og den nye cheftræner i 2. divisionsklubben i fodbold er meget tilfreds med dét, han hidtil har set fra sine spillere.

- De unge fra egne rækker holder et meget fint niveau, og vi er allerede kommet langt i implementeringen af den måde, vi gerne vil stå på i defensiven. Vi har holdt modstanderne nede på meget få chancer i træningskampene. Nu skal vi til at arbejde mere med det opbyggende spil, siger Lars Justesen, der har set sit hold spille 1-1 mod AaB’s reserver og vinde 3-0 over Holstebro fra Danmarksserien.

Det altoverskyggende mål i foråret bliver overlevelse i en række med 12 hold, hvoraf de fire rykker ned i Danmarksserien.

- Jeg er rimelig fortrøstningsfuld. Der skal trods alt spilles 16 kampe, så det kommer ikke til at handle om uheld eller marginaler. Vi må dog også erkende, at vi endnu ikke har spillet mod et 2. divisionshold, så vi bliver klogere på vores niveau, når vi skal møde Vejgaard og Thisted FC i de sidste to testkampe.