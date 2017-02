SÆBY: Halinspektør Lars Nielsen kunne mandag middag drage en lettelsens suk, da to byggesagkyndige sagde god for, at Hal 1 i Sæby Idrætscenter fortsat kan bruges til aktiviteter.

Hallen har siden fredag været lukket, fordi en lastbil ved et uheld bakkede ind i gavlen, som har givet hele bygningen et skub. Lars Nielsen ønskede ikke at tage nogen chancer og derfor blev hallen lukke, indtil skaderne var blevet vurderet.

- Jeg er utrolig lettet over, at hallen fortsat kan bruges. Først og fremmest er jeg glad på vegne af de foreninger, der har planlagt en masse arrangementer i hallen, siger Lars Nielsen.

Hallen bliver allerede taget i brug tirsdag morgen, hvor de første kommer klokken otte.

- Jeg havde frygtet, at vi var nødt til at lukke hallen, indtil den er lavet, siger Lars Nielsen.

Ikke bærende konstruktioner

Umiddelbart så skaderne slemme ud, da halinspektøren fik set skaderne i første omgang. Hele muren har fået et kraftigt tryk, og derfor var Lars Nielsen i tvivl, om en kæmpe renovering var nødvendig, før der kunne spilles bold igen.

- Heldigvis har ingen af de bærende konstruktioner taget skade, og der er ikke lavet hul igennem muren, siger han.

Nu skal der lægges en plan for, hvordan renoveringsarbejdet skal laves, for det er der behov for understreger Lars Nielsen.

- Det kan være, at vi bliver nødt til at lukke i en periode på et senere tidspunkt, men det finder vi ud af til den tid, siger han.