HJØRRING: Mandag formiddag fik Nordjyllands Politi en anmeldelse om, at en lastbilchauffør virkede beruset, da han parkerede sit lastvognstog for at handle et sted på Farøvej i Hjørring. Politiet rykkede ud, og det viste sig, at den formodning holdt stik. Ifølge politikommissær Søren Bach, Nordjyllands Politi i Hjørring, viste to blæs i alkometeret promillemålinger på henholdsvis 2,15 og 2,19 - altså en høj måling endda med stigende tendens. En blodprøve vil afsløre niveauet mere nøjagtigt. Politiet udskrev en straksbøde på 3124 euro - næsten 25.000 kroner - til chaufføren, en 40-årig rumænsk mand. Tirsdag var lastvogns-toget fortsat i politiets varetægt, da man endnu ikke havde modtaget betaling af bøden. Manden blev løsladt efter endt afhøring med tolkebistand mandag eftermiddag.