HUNDBORG: Der er kun få spor efter de tre mænd, som fredag 20. januar låse personalet inde på et toilet i Sparekassen Thys afdeling på Vorupørvej i Hundborg inden de forsvandt med et kontantbeløb.

Specialkonsulent Jes Hvas fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at man nu er sikker på, at røverne kørte i en sort VW Passat af en årgang mellem 2006 og 2010 og sandsynligvis af typen med V6-motor, da den har et udstødningsrør i begge sider.

- Der var blanke lister rundt om ruderne og en blank tagræling, fortæller han og siger, at selv om der er nogle enkelte overvågningsoptagelser fra både sparekassen og andre steder i byen, så er de for grumsede til at viste hvilke nummerplader, der er på bilen.

- Vi kan se, at den har kørt rundt i Hundborg mellem klokken 06 og 09 og håber, at nogen måske har lagt mærke til den.

Bilen har for eksempel holdt bag sparekassen på en plads ved en transformatorstation.

Røverne har brugt de samme metoder som andre lignende røverier, som politiet kalder lukketidsrøverier og har været meget professionelle ved at sprøjte overvågningskameraerne over med maling.