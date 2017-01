AKTIER: Det gør ingenting, hvis du intet ved om aktiemarkeder og kursstigninger. Du skal bare gøre som Klodshans og samle mere eller mindre tilfældige ting op på din vej mod lykken.

Samme regel gælder også, hvis du har besluttet dig for at begynde at investere i aktier efter nytår. Køb en aktie, du har råd til. Når du har råd til endnu en aktie, så køber du også den, og på den måde kan du efterhånden samle flere aktier op på vejen.

Sådan lyder strategien i hvert fald, hvis man følger "Klodshans-metoden", som privatøkonom Karsten Engmann Jensen har navngivet.

- Det er meget nemt at komme i gang med at købe aktier. Man behøver i virkeligheden ikke at sætte sig ind i virksomhederne inden. Man kan lige så godt vælge den ene aktie som den anden, lyder det fra privatøkonom Karsten Engmann Jensen, der har været økonomisk ekspert på både DR og TV 2.

Stiger med tiden

Selv om det lyder som en lemfældig tilgang til aktiehandel, så bunder strategien i, at dine aktier vil stige i værdi med tiden. Rent statistisk vil aktier med 95 procents sandsynlighed stige i kurs over en længere periode, og de vil blive fordoblet i værdi, hvis du lader dem stå i ti år.

- Aktier stiger og falder i pris, og det kan virke skræmmende for nogen. Men historisk set stiger aktier med otte procent hvert år, så på sigt er det en sikker investering, lyder det fra økonomisk rådgiver Karsten Engmann Jensen, der har udgivet flere bøger om aktier og privatøkonomi.

Det vigtigste element i Klodshans-metoden er tid. Og selvfølgelig penge at lægge til side. Hvis din tidshorisont er lang nok, så vil du med stor sandsynlighed ende med at tjene penge.

Spred risikoen

Jo flere penge du har investeret, desto større bliver afkastet - og altså din økonomiske gevinst.

- Men det kræver, at man både har en vis horisont og en vis tålmodighed. Og så er fokus på risikospredning ekstremt vigtig. Altså at man køber flere aktier i forskellige virksomheder og forskellige brancher, lyder rådet fra Brian Stjernholm, der er direktør i Uvildige.dk, der tilbyder uafhængig finansiel rådgivning til private og virksomheder.

Risikospredningen kan forbedres, hvis man afholder sig fra at købe en stor aktie ad gangen, så man i stedet køber en pose blandede aktier for pengene.

- Vi anbefaler, at man overvejer at bruge nogle af de såkaldt billige indekserede fonde frem for at gå i enkeltaktier. På den måde er der en lidt hurtigere vej til at få en fornuftig spredning - både hvad angår geografi, brancher og størrelser på virksomhederne, forklarer direktør Brian Stjernholm fra Uvildige.dk.

/ritzau/FOKUS