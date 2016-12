NORDJYSKE Plus

Tyrkiet har nedkæmpet mange militante ved syrisk by

- Første omgang var noget rod, og jeg synes også, jeg var lidt spændt i anden omgang. Men i tredje begyndte det at køre - især det dybe arbejde, som vi har arbejdet en del med i træningslokalet - og så fik jeg også ram på ham. Jeg synes, jeg fik vist, det jeg skulle, konstaterer Kasper Bruun.

- Der var en del ringrust, der skulle bankes af. Træningen her ellers kørt fint, men det er noget andet, når man står oppe i ringen, siger Kasper Bruun.

Her vandt den professionelle Pandrup-bokser sin comeback-kamp efter 22 måneder væk fra ringen. Rekordlisten lyder nu på 20 sejre i 23 kampe.

AABYBRO: Det var en utrolig lettet Kasper Bruun, der sent tirsdag aften kunne lade sig hylde af de 1000 tilskuere i DGI Huset i Aabybro.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies