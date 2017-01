Ny chef for hundredvis af ansatte

Der var godt 200 til de to nytårskoncerter.

Et morsomt indslag var der fra kirkemusiker Jens Nielsen. Kort ind i koncerten blev han ringet op af sin mor, der spurgte, om hun forstyrrede. Det var så opfordringen til alle om at slukke mobiltelefonerne.

Her kunne publikum synge med. På programmet var også musicalen "Evita". Der var indlagt en del fællessange.

BRØNDERSLEV: Det var ikke just de toner, der normalt lyder fra kirken, der spredtes fra nytårsfesterne i Sognegården i Brønderslev.

