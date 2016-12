NORDJYSKE Plus

Den afdøde bliver obduceret søndag. Politiet håber, at den undersøgelse kan bringer mere klarhed over, om der er tale om selvmord, ulykke eller en kriminel handling.

- Politiet behandler sagen som et mistænkeligt dødsfald, og der er foretaget omfattende undersøgelser på og omkring findestedet. Noget tyder på, at liget har ligget på stedet gennem længere tid, skriver politiet.

Det skyldes ifølge politiet, at liget har ligget længe i vandet.

- Klokken 15.39 Juleaftensdag fik politiet en anmeldelse om, at en anmelder havde fundet en død person ved en sø ved Borup i Køge Kommune.

KØGE: Juleaftensdag har politiet fundet et lig ved et vandhul i Borup i Køge Kommune.

Juleaftensdag har politiet fundet et lig i Borup

