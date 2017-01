HERLEV: Frederikshavn White Hawks fik tirsdag aften vasket pletten væk efter nederlaget til Herlev Eagles kort inden jul.

Frederikshavner vandt på udebane 4-1 over ligaens bundhold.

- Det var vigtig for os at få vist overfor fans og folk i klubben, at det var svipser, sidst vi spillede mod Herlev, siger Thomas Lillie

Sidst blev frederikshavnerne straffet på kontraspil, men det fik de lukket ned for i gårsdagens opgør.

- Det var ikke godt sidst. Men vi vidste i dag (tirsdag, red.), at vi skulle passe på kontraerne. Det lykkedes vi rigtig godt med. Ligesom sidst kontrollerede vi kampen, men gav ikke dem de samme muligheder, og vi stod bedre defensivt, konstaterer keeperen.

Næste opgave for White Hawks er på hjemmebane på fredag mod Rødovre.