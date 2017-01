LØNSTRUP: Lønstrup Café Bio er en del af fællesskabet DoxBio, så man er med, når dokumentarfilmen Al Magt til Folket vises onsdag 1. februar klokken 19.

- De vestlige demokratier vakler. Folket gør oprør mod magteliten, og populismen sejrer. “Send dem (politikerne) hjem!", råbte de i Italien og valgte 163 politisk uerfarne “almindelige mennesker" ind i parlamentet. Dokumentarfilmen AL MAGT TIL FOLKET? følger de første dramatiske år af dette demokratiske eksperiment. Debatten efter filmen trækker trådene hjem til Danmark for at forstå konsekvenserne af den nye politiske virkelighed. Grillo i Italien. Trump i USA. Hvad kommer der til at ske i Danmark?, lyder filmens omtale.

Efter filmen live-transmitteret debat fra Christiansborg med deltagelse af følgende folketingsmedlemmer:

Bertel Haarder (V), Uffe Elbæk (folketingsmedlem) (A), Pelle Dragsted (folketingsmedlem) (Ø) og Yildiz Akdogan (folketingsmedlem) (S).

Ungdomspolitikere:

Viktor Boysen (B), Andreas Weidinger (K) og Nanna Bonde (SF Ungdom).

Eksperter/politiske kommentatorer:

Sine Nørholm Just (CBS, retorik, offentlig meningsdannelse) og Lars Trier Mogensen (Radio 24/7, politisk kommentator).

Filmen og den efterfølgende debat vises simultant i biografer og andre visningssteder over det meste af Danmark. Publikum deltager via sms.