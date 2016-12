Tysklands landstræner advarer mod at udvide fodbold-VM

Liverpool FC meddeler, at den ikke ønsker at kommentere sagen, før retten har talt. /ritzau/

- Merseyside Politi har sigtet en 25-årig mand for spirituskørsel, efter hans bil blev stoppet i Liverpool centrum i de tidlige timer af lørdag 24. december 2016.

Samme dag møder hans hold Chelsea i et opgør i toppen af Premier League.

LIVERPOOL: Liverpool-profilen Roberto Firmino er blevet sigtet for spirituskørsel.

Roberto Firmino er tiltalt for spritkørsel.Foto: Scanpix

