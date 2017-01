MARIAGERFJORD: Hvis man nu alligevel har et nyhedsforsæt om at motionere - hvorfor så ikke samtidig løbe for et godt formål...

For femte år i træk er løbeklubberne omkring Mariager Fjord gået sammen om et ugelangt løbesamarbejde til fordel for Danmarks-indsamlingen.

"Løb med mening 2017" skydes i gang lørdag 28. januar og rundes af fredag 3. februar.

I den mellemliggende uge vil der hver dag være løbe/gå-arrangementer i de involverede byer, og alle steder betaler deltagerne 5 kroner pr. løbet kilometer.

Det første arrangement foregår med start ved skolen i Rostrup.

Søndag 29. januar arrangerer Mariagerfjord Triklub løb ved Hadsund Skole. Mandag 30. januar er der aftenløb med start ved Arden Hallerne. Tirsdag 31. januar går det løs i Hobro ved 10. klasses-centeret på Kirketoften. Onsdag 1. februar løbes der med start ved Multiforum i Vebbestrup. Torsdag 2. februar udgår løbeaktiviteterne fra Haverslev-hallen, og endelig fredag 3. februar er det Mariager Løberne, der står som arrangører af et aftenløb med start ved SuperBrugsen i Mariager.

Der er ingen krav om forhåndstilmelding, og der bliver ikke taget tid.

Man skal bare møde op - til et enkelt eller gerne flere af løbearrangementerne.